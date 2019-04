Carcasas vacías

Dice Carmen Calvo:«Es que, antes lo estaba diciendo, la Constitución española en el artículo 14 solo dice que está prohibida la discriminación por sexo pero nuestra Constitución no tiene planteado todavía el principio fundamental de la igualdad entre hombres y mujeres como la tienen otras Constituciones europeas». No, el artículo 14 de la Constitución Española dice algo más. Dice «Los españoles son iguales ante la ley». No hay ninguna manera de interpretar esa frase que no suponga que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Ninguna.