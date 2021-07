El verano es un momento en el que me encanta leer cómics. Las tardes largas y la tranquilidad relativa de los meses de julio y agosto me permiten zambullirme en muchísimas lecturas atrasadas. Recupero obras y actualizo la lectura de los últimos números de algunas series tanto de superhéroes como de manga. No solo de cómic europeo vive y disfruta uno.