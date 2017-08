“Caracas-tilla-La Mancha”

Escribo estas letras tras algo más de 24 horas de gobierno conjunto entre el PSOE y Podemos en la región anteriormente conocida como Castilla-La Mancha. Las consecuencias ya se han hecho notar y son preocupantes. He pensado seriamente en no escribir este artículo para no alarmar a la población, pero me temo que mi deber es avisar a la gente.