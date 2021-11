El 'cara al sol' de 'Levis', el fascista que reorganiza a los ultras del Valencia para volver a Mestalla

Ramón Castro, alias Levis, tiene tatuada una cruz celta en la mano, "pero no por un sentimiento nazi", asegura a EL ESPAÑOL. Sí reconoce ser "de extrema derecha". Quizá algo más: de los que "levanta el brazo y canta el cara al sol", o de los que estuvo en la marcha de Chueca que acabó al grito de "fuera maricas de nuestros barrios". Así es el miembro de la peña ultra Yomus que quiere tomar el control de la Curva Nord, la grada de animación de Mestalla. Ramón no ve en su perfil inconveniente alguno: "Se trata de animar al equipo, no de política"