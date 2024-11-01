‘Cara al show’: así es el nuevo programa de Marc Giró en La Sexta

Será un espacio de entrevistas y humor que se emitirá en el ‘prime time’ de la cadena de Atresmedia. Atresmedia trabaja en estos momentos en varios formatos para el regreso de Marc Giró a la televisión privada. ‘Cara al show’ es uno de los nombres que el grupo ha registrado y que se barajan internamente para un posible estreno en prime time en La Sexta en 2026, aunque no es el único título ni el único concepto que está sobre la mesa, según ha podido saber Confidencial Digital. Un proyecto en desarrollo con distintos formatos sobre la mesa...
| etiquetas: television , humor
En la pública lo ha petado porque ha hecho lo que le ha dado la gana. Así que su éxito dependerá de los cotos que le pongan.
La entrevista a Marta Sánchez es de las mejores que he visto en tv.