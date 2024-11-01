edición general
‘Cara al show’: así es el nuevo programa de Marc Giró en La Sexta

Será un espacio de entrevistas y humor que se emitirá en el ‘prime time’ de la cadena de Atresmedia. Atresmedia trabaja en estos momentos en varios formatos para el regreso de Marc Giró a la televisión privada. ‘Cara al show’ es uno de los nombres que el grupo ha registrado y que se barajan internamente para un posible estreno en prime time en La Sexta en 2026, aunque no es el único título ni el único concepto que está sobre la mesa, según ha podido saber Confidencial Digital. Un proyecto en desarrollo con distintos formatos sobre la mesa...

#5 luckyy
Todo controlado por la razón: Una opinion de izquierdas controlada por la derecha
1 K 21
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
y en laSexta también lo van a aguantar porque es un producto de nicho, no para una audiencia random sino muy específica. a ver si no por qué aguantan al Ferry que lleva desde hace meses hundiendo la audiencia media de la cadena y haciendo el ridículo cada mañana durante su emisión? pues eso!
1 K 20
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Tras el anuncio oficial de su fichaje por Atresmedia, el presentador se encuentra trabajando junto a la cadena en diferentes propuestas, todas ellas pensadas para encajar en el sello de La Sexta. Fuentes del sector explican que la productora y la dirección de contenidos están valorando distintas fórmulas de entretenimiento, con entrevistas y humor como elementos comunes, antes de cerrar el formato definitivo...
0 K 10
#8 vGeeSiz
#7 yo me se la de Broncano a TVE, y tu?
0 K 10
MalvadoAspersor #2 MalvadoAspersor
No le doy ni un mes. En la pública lo aguantaban porque no aprietan las audiencias.
0 K 7
#4 jaramero
Le han fichado para tenerlo controlado, ya que tiene capacidad para generar movimiento contra la derechusma.

En la pública lo ha petado porque ha hecho lo que le ha dado la gana. Así que su éxito dependerá de los cotos que le pongan.

La entrevista a Marta Sánchez es de las mejores que he visto en tv.
0 K 7
#6 vGeeSiz
#4 xD xD xD vaya pelicula te has montado
0 K 10
#7 jaramero
#6 será porque esta película la han echado más veces en atresmierda :roll:
0 K 7

