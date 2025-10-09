edición general
1 meneos
1 clics

Capturan en CDMX a “El Farrukito”, presunto integrante de La Unión Tepito dedicado a la venta de drogas

Christian Abraham “N” se hizo viral en redes al ser captado bailando en un puesto de micheladas

| etiquetas: cdmx , mexico , narcotrafico , union tepito , farrukito
1 0 0 K 6 actualidad
sin comentarios
1 0 0 K 6 actualidad

menéame