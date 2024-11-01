edición general
12 meneos
196 clics
Captura de Maduro en 30 segundos

Captura de Maduro en 30 segundos  

Video de Zorman sobre la captura de maduro en 30 segundos

| etiquetas: zorman , maduro , venezuela
10 2 3 K 0 ocio
5 comentarios
10 2 3 K 0 ocio
Doisneau #4 Doisneau *
"Estados unidos es malo y Maduro es bueno, yo se de lo que hablo estoy muy en contacto con el pueblo venezolano, mi chofer y manicurista personal son venezolanos... bueno no hablo con ellos, pero seguro que piensan como yo"

Buena retratada de la izquierda caviar en todo lo relacionado con Venezuela xD
5 K 42
carakola #1 carakola
Como es Trump en la realidad es más caricaturesco que como lo presenta el video.
1 K 24
tdgwho #2 tdgwho
Casi duró mas el video que la detención real.
0 K 10

menéame