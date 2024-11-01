·
Captura de Maduro en 30 segundos
Video de Zorman sobre la captura de maduro en 30 segundos
zorman
maduro
venezuela
10
2
3
ocio
#4
Doisneau
"Estados unidos es malo y Maduro es bueno, yo se de lo que hablo estoy muy en contacto con el pueblo venezolano, mi chofer y manicurista personal son venezolanos... bueno no hablo con ellos, pero seguro que piensan como yo"
Buena retratada de la izquierda caviar en todo lo relacionado con Venezuela
5
#1
carakola
Como es Trump en la realidad es más caricaturesco que como lo presenta el video.
1
#5
Uzumeko
#1
O se le para ahora o sólo irá a peor
www.meneame.net/story/quien-pone-cascabel-trump-sangrar-hoy-no-morir-m
0
#2
tdgwho
Casi duró mas el video que la detención real.
0
#3
cocococo
youtu.be/aFqNlG6CHW4?list=RDaFqNlG6CHW4
0
