El capitalismo no es más que un cuento

¿Quién no tiene la leve sospecha de que algo primordial va muy mal en el mundo? Sabemos que las consecuencias del cambio climático pueden ser catastróficas pero cada año inyectamos más dióxido de carbono en la atmósfera. Se nos impone una crisis económica tras otra y los únicos que no se hunden son los que las causan. De hecho, suelen seguir enriqueciéndose y acumulando poder mientras al resto no nos queda otra que trabajar cada vez más por menos. Todos los políticos dicen lo mismo y nadie parece ofrecer una apuesta diferente.