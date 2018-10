El capitalismo ha optado por el fascismo

Desde principios de los ochenta, cuando en la mayoría de Europa se habían conseguido niveles de bienestar considerables, comenzó un periodo de aburguesamiento acrítico creciente - el aumento del nivel de vida no fue acompañado por un crecimiento similar del nivel de cultura- que coincidió con la derechización progresiva de los partidos que hasta entonces habían representado a las clases trabajadoras. Si los Bolsonaro, Macri, Trump... ven que enfrente no hay nadie, arrasarán con todo, y no será dentro de treinta años, lo veremos en nada.