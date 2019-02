¿El capitalismo ha ayudado a reducir la pobreza global? El debate Jason Hickel vs Steven Pinker  

El 19E, Bill Gates publica este tuit. “Es una de mis infografías favoritas. Mucha gente subestima cómo ha mejorado la vida en los últimos dos siglos“. El 29E, el antropólogo Jason Hickel publicó en The Guardian un artículo titulado “Bill Gates afirma que la pobreza está disminuyendo. No podría estar más equivocado: Lo que revelan los números es que el mundo pasó de una situación en la que la mayoría de la humanidad no necesitaba dinero en absoluto, a una situación en la que hoy la mayoría lucha por sobrevivir con pequeñas cantidades de dinero"