Capcom afirma que Resident Evil 2 es mucho más que un remake

Resident Evil 2 no se llama oficialmente Resident Evil 2 Remake por una sencilla razón, no es un remake. Según Mike Lunn, responsable de la marca Resident Evil, con esta nueva versión del clásico survival horror el equipo de desarrollo ha hecho mucho más que adaptar el juego desde cero partiendo del título original, motivo por el cual no se han visto en la necesidad de poner en el título la palabra remake.