La capacidad del transporte público. ¿Cuadran las cifras?

La logística es un tema mucho más complicado de lo que parece, y muy propenso a caer también en el problema de la pirámide.

Cundo decimos que hay que tratar de sustituir el automóvil por un mayor empleo del transporte público, corremos el riesgo de encajar números gordos, porque son gordos, y no analizarlos debidamente.

Me voy a fijar en el caso de Madrid para explicarlo.

Según datos de la EMT, el transporte público realiza alrededor de un millón y medio de servicios diarios (1.536.240 en 2017). Al mismo tiempo, el número de desplazamientos en vehículos privados se estima (porque no hay modo de calcularlo directamente) en 2.135.000.

Convertir esos desplazamientos en vehículo privado en desplazamientos en transporte público es una cuestión de aplicar las políticas de movilidad adecuadas, aumentar las frecuencias, reducir el precio y mejorar la capacidad del transporte publico.

Pero no es bastante, y todo lo que sea penalizar el uso del transporte privado puede tener efectos adversos sobre quienes cuenten con menos capacidad de elegir. Porque el transporte público tiene una serie de límites, y no sólo los ya conocidos de sus destinos exijan muchos transbordos, etc. Por ejemplo:

-¿Cuántos autobuses más se pueden poner y a qué horas? No puedes comprar mil autobuses más y emplear mil conductores para que sólo se llenen cuatro veces al día.

-¿Qué capacidad tienen esos autobuses? Necesitas mil para transportar cien mil personas hora punta, y hablo de vehículos enormes con la gente enlatada.

-¿Qué capacidad se puede añadir al METRO? ¿Hasta qué punto se puede mejorar la frecuencia en horas punta sin comprometer la seguridad?

-¿Caben trenes más largos en los andenes actuales?

-¿Cual es la capacidad de estos convoys?

Estamos hablando de trasladar al transporte públicos al menos un millón de viajes diarios. ¿Cómo repartimos ese millón de viajeros en la infraestructura?

Mil autobuses es una cifra irreal, y no absorberían más de 250.000 personas. ¿Qué hacemos con el resto? ¿Mover a la gente en Metro?

Esta es la capacidad actual:

O sea, unas 150.000 personas en hora punta. Y ya sabemos a qué clase de hacinamiento se puede llegar.

Para ganar 150.000 viajeros tendríamos que doblar la capacidad de la red. ¿Se puede?

A mi entender, y es sólo una opinión, la única solución pasa por reducir el número de desplazamientos, con medidas de teletrabajo, por ejemplo. El resto, lo que suponga castigar al transporte privado, estará muy bien cuando existan alternativas.

A día de hoy no es realista. No cuadran los números.