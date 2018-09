El Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) estima que al cierre del año 2017 la cuantía pendiente de recuperar por prestaciones abonadas a parados de forma indebida ascendía a 612,5 millones de euros, pero no termina de tenerlas todas consigo. "La realidad es que no se conoce a cuánto asciende esa deuda con la fiabilidad suficiente y mientras no se elabore un inventario individualizado de deuda