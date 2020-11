El laboratorio central de veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado la detección del virus de Influenza Aviar de Alta Patogenidad (IAAP) H5N8, una cepa que no afecta al ser humano, es decir, no zoonósica, y que no se trasmite ni por el consumo de carne de ave ni de huevos, según informa el Gobierno de Cantabria en un comunicado. Es un caso aislado de gripe aviar hallado en un halcón peregrino