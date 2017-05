Los cansinos poetas del fracaso

Son vendedores de mercadillo, que hacen un remix de las tres cosas que han leído en su vida, y las dos y media que les han contado. Con todo ello lanzan mensajes y consejos delirantes y desalentadores. Todos repiten hasta la saciedad ese concepto, “todos los grandes empresarios han fracasado y en Estados Unidos si no has fracasado no se te valora”. A los poetas que pregonan el fracaso como algo necesario en nuestras vidas, yo les deseo lo mismo con todo amor y cariño. ¡Que se arruinen!. ¡Que les despidan!. ¡Que les corneen sus parejas!.