CANNES 2018: Habrá secuela de 'Lost in La Mancha'

The Man Who Killed Don Quixote ha batallado en su realización por casi 20 años, una de las maldiciones más famosas del cine registrada en el documental Lost in La Mancha.Terry Gilliam retomaría el proyecto años más tarde, pero se toparía con nuevos obstáculos, como la disputa legal por la distribución que llevó a Gilliam a sufrir un derrame. Keith Fulton y Louis Pepe, responsables de Lost in La Mancha trabajan en un nuevo documental que se titulará 'He Dreams of Giants' y se centrará en la perseverancia de Gilliam en su proyecto más ambicioso.