Cañizares desvela el día que rechazó a Ábalos: «No soporté esa prepotencia»

El exguardameta contó la propuesta que recibió por parte del exministro

#5 Leon_Bocanegra
#3 el detective mcnulti investiga a fondo para encontrar como atacar a los malos.
Bien por mcnulti.
Asimismov #4 Asimismov
Si al menos Cañizares fuese el cardenal, ex arzobispo de València, tendría una explicación.
madeagle #1 madeagle
A ver, si a mi Abalos me invitara a pasar a un salon privado en un restaurante de carretera de Madrid para "saludarme" tambien saldria corriendo
#2 Leon_Bocanegra
Ostia puta que notición! Candidata al Pulitzer.
#3 chocoleches
#2 Es una noticia de la sección "Gente Estilo" del diario "Las Provincias".
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#2 Con Cañizares el portero loco de protagonista
#8 Pixmac
La descripción que ha hecho Cañizares me parece exagerada. Lo único que le faltó decir es que cacheaban a las personas según entraban. He visto a políticos comiendo en restaurantes y siempre son más discretos. Si fueran los reyes puede que hubiera más control pero en otros casos ni de coña encuentras a guardaespaldas revisando constantemente el restaurante. En época de ETA puede (no lo sé) que pudiera pasar pero ahora no.
Mamawoky #6 Mamawoky
esta noticia tiene respuesta,
x.com/abalosmeco/status/1974550256000848152

con que rata os quedais?
