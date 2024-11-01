·
main action
Cañizares desvela el día que rechazó a Ábalos: «No soporté esa prepotencia»
El exguardameta contó la propuesta que recibió por parte del exministro
etiquetas
cañizares
abalos
psoe
politica
politica
#5
Leon_Bocanegra
#3
el detective mcnulti investiga a fondo para encontrar como atacar a los malos.
Bien por mcnulti.
2
K
33
#4
Asimismov
Si al menos Cañizares fuese el cardenal, ex arzobispo de València, tendría una explicación.
1
K
24
#1
madeagle
A ver, si a mi Abalos me invitara a pasar a un salon privado en un restaurante de carretera de Madrid para "saludarme" tambien saldria corriendo
1
K
22
#2
Leon_Bocanegra
Ostia puta que notición! Candidata al Pulitzer.
1
K
21
#3
chocoleches
#2
Es una noticia de la sección "Gente Estilo" del diario "Las Provincias".
0
K
12
#7
Antipalancas21
#2
Con Cañizares el portero loco de protagonista
0
K
20
#8
Pixmac
La descripción que ha hecho Cañizares me parece exagerada. Lo único que le faltó decir es que cacheaban a las personas según entraban. He visto a políticos comiendo en restaurantes y siempre son más discretos. Si fueran los reyes puede que hubiera más control pero en otros casos ni de coña encuentras a guardaespaldas revisando constantemente el restaurante. En época de ETA puede (no lo sé) que pudiera pasar pero ahora no.
0
K
20
#6
Mamawoky
esta noticia tiene respuesta,
x.com/abalosmeco/status/1974550256000848152
con que rata os quedais?
2
K
14
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
