Canibalismo, fantasías sexuales e histeria colectiva: todo lo que el caso Armie Hammer dice de nuestra sociedad

El escándalo provocado por unos mensajes privados del intérprete de ‘Call me by your name’ desvía la atención de lo realmente importante, que es el abuso de poder y la coacción, no la verbalización de una parafilia mucho más presente en nuestras vidas de lo que queremos creer. El canibalismo siempre ha fascinado a la mente humana, llevándola territorios oscuros y resbaladizos. Quizás de ahí la rápida difusión y el gran interés por el caso de Hammer, sobre todo en Internet, un lugar ya de por sí oscuro y resbaladizo.