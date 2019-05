La candidata de Ciudadanos en la localidad madrileña de Arganda del Rey se inventa un máster en su currículum oficial

Cristina Miguel Mambrilla, concejala y número uno de la formación naranja en Arganda del Rey, dice contar en su perfil del Ayuntamiento con un "máster en Diseño Publicitario". Un portavoz de Cs admite que la candidata sólo tiene el Bachillerato y que lo que figura en su currículum es "un máster privado no oficial" impartido por un centro no universitario. El concepto "máster privado no oficial" no existe en España. "No es posible impartir títulos máster por centros que no sean universitarios", confirma el Ministerio.