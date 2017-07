La patria son los chistes. Recuerdo a una eminente filóloga hispánica recién llegada de Moscú pagándose clases particulares a precio de oro para tratar de desentrañar los estragos léxicos causados por Chiquito de la Calzada a su querida lengua castellana. Uno no empieza a ser de un lugar hasta que no entiende sus chascarrillos, sus tiras cómicas, hasta que no remeda sus gags.