Canciones Del Verano De La ONCE 2004  

En 2003, la ONCE lo petó con los anuncios de la Canción del Verano. Cuentan que Tándem hizo unos anuncios de prueba para la ONCE y gustaron tanto que al final sacaron esos en lugar de los que grabaron profesionalmente. Fue tal el éxito que en 2004 intentaron repetir la jugada con nuevas canciones del verano. Pero no tenían gracia y a pesar del esfuerzo por molar, todos las olvidamos.