Canciones perfectas: «Rain When I Die» de Alice in Chains

«Rain When I Die» es la tercera canción de Dirt y se ubica tras dos trallazos inciales del calibre de “Them Bones” y “Dam that River” y justo antes de otros dos trallazos como “Down in a Hole” y “Sickman”. Bueno, de hecho, Dirt solo tiene temazos. Valga la aclaración. Con sus 6:02 minutos de duración, la canción es la segunda más larga del disco por detrás de la mítica “Rooster”. Se trata de la única canción del disco firmada por los cuatro componentes de la banda. Análisis de la mítica canción de Alice in Chains.