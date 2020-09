Las canciones de Bilitis

Hace más de un siglo que Pierre Louÿs, poeta francés de origen belga, se propuso hacer uso de la traducción como señuelo para lectores ávidos. En su época de estudiante conoció al futuro André Gide y comenzó a escribir desde bien temprano, en especial dedicaba versos al erotismo, hecho que caracterizó su perfil literato. Debido a lo osado que suponía publicar versos y relatos sobre esta temática, abrazó el simbolismo y publicó en revistas de esta impronta. Sin embargo, no interesa aquí su obra per se de no ser por Les chansons de Bilitis