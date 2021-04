Canciones de ballenas(inglés)

"Las canciones de ballenas suenan tan tristes. Me pregunto, ¿solían sonar felices? ¿Antes de masacrar a sus antepasados y llenar sus océanos de plástico? ¿Y me pregunto qué están haciendo con toda esa materia cerebral? El cachalote tiene el cerebro más grande del reino animal; no se necesita tanta masa cerebral para hacer que una cola suba y baje. Ni siquiera sabemos cuáles son estas criaturas. ¿Me pregunto si alguna vez los conoceremos? ¿Tienes una conexión real con estas formas de vida alienígenas en nuestros propios océanos?"...