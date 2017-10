La canción más rockera de Tom Petty en un capítulo de ‘Los Simpson’

El músico hizo un cameo en la famosa serie de animación como profesor de música de Homer y los vecinos de Springfield. El sueño de Homer Simpson (o al menos, uno de ellos) es ser estrella del rock y para aprender música no hay mejor lugar que el campamento de rock de los Rolling Stones. En el episodio de la 14 temporada How I Spent My Strummer Vacation Homer se codea con estrellas del rock como Mick Jagger, Keith Richards, Elvis Costello, Lenny Kravitz o Tom Petty.