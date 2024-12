«Renuncié a mi novia y a mi familia - los cambié por un M16 - Afganistán Pakistán Yemen Irak - No me importa si alguna vez vuelvo - De familias pobres lo lejos que vagamos - Para que los niños ricos se queden en casa - Cuando vuelva a casa con PTSD - El hospital de veteranos no me atenderá - Probablemente acabaré sin hogar en la oscuridad