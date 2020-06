Cañamero cifra en más de 100 millones de euros el fraude en el sector de los frutos rojos onubenses

Cañamero cifra en más de 100 millones de euros el fraude a las arcas públicas y a los trabajadores en el sector de los frutos rojos onubenses. Cañamero sostiene que una considerable parte de los 9 millones de jornales que generan las campañas de frutos rojos no se reflejan en las nóminas y no se cotizan a la Seguridad Socia, lo que supone una merma de ingresos de uno 30 millones de euros. El líder sindical añade otros cinco millones euros dejados de percibir por la Hacienda Pública en conceptos de retenciones no realizadas de IRPF.