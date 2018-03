Los canadienses recibirán alertas de emergencia en sus teléfonos, quieran o no

Un informe del CRTC dijo que la mayoría de los proveedores de servicios inalámbricos estaban a favor de una opción de exclusión voluntaria o la capacidad de desactivar la alarma para algunos tipos de alertas, pero las autoridades establecieron que los consumidores no podrán apagar las alarmas. “Los canadienses no pueden optar por no participar en esto”, dijo la portavoz de CRTC, Patricia Valladao. “Es muy importante que la gente, lo quiera o no, reciba estas alertas.”