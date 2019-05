Canadell pone fin a la era Gaspart en Turismo de Barcelona (CAT)

Contactado por el ARA, el mismo Canadell recordó que "por estatutos" el presidente de la Cámara preside también Turismo de Barcelona hasta que no decida delegar el cargo. "Aún no he tomado ninguna decisión; no digo ni que sí ni que no ". Sin embargo, fuentes empresariales consultadas por este diario ven probable que Canadell presida Turismo inicialmente y que, posteriormente, estudie si deja el cargo en manos de otra persona o no.