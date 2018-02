Canadá cambia la letra de su himno y lo adapta a la neutralidad de género

El himno nacional de Canadá será de género neutro tras aprobar el senado un proyecto de ley que cambia algunos versos de "O Canadá". El verso "In all thy sons command" (Al mando de todos tus hijos),se sustituirá por "In all of us command" (Al mando de todos nosotros). "Estoy muy feliz. Son 30 años que buscamos volver el himno, algo importante para el país, inclusivo de todos.Puede parecer poca cosa, solo 2 palabras, pero en realidad es algo grande.Ahora podemos cantar con orgullo al saber que la ley nos respalda" dijo la senadora Frances Lankin