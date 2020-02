El campo da cariño a los antidisturbios: Esto no es Cataluña. Aquí no queremos palos

“¡No traigáis al GR! Sobre todo que no haya palos. Hay muchas mujeres”,le pidió Ángel García Blanco, presidente de Asaja Extremadura,al mando de la Guardia Civil a cargo de controlar la manifestación de agricultores en la autovía A-5, a la altura de Navalmoral de la Mata.“Ya lo ve, no quieren moverse”, le dijo García Blanco al jefe del operativo policial.“Pues tengo a dos unidades [grupos antidisturbios] esperando, hay que abrir paso”, respondió este, casi jovial. “¡Esto no es Cataluña! Aquí no queremos palos”,bramó uno de los agricultores