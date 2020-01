La campeona de todo ignorada por todos

La pelotari Maite Ruiz de Larramendi empieza a enumerar su palmarés y pierde rápido la cuenta. "Tengo siete medallas en los siete Mundiales absolutos que he disputado. En Copas del Mundo, cuatro oros y dos o tres platas, algo así. Campeonatos de Europa, no sé cuántos habré conseguido. Y Open de España… muchísimos también". Una colección de éxitos que no ha servido para sacar a esta navarra del anonimato ni del deporte amateur. Después de 25 años levantando trofeos, la beca más importante que ha recibido ha sido 2.000 euros para cuatro años.