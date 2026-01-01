edición general
Campanadas 2025, de Pedroche a José Mota: baratas, escasas y recicladas

Puede que estemos la Nochevieja más económica de los últimos años. Tan solo TVE ha apostado por contenido original para despedir el año. En el resto de cadenas, refritos e incluso una reposición del programa emitido el día anterior. En TVE, José Mota ha hecho el programa de Nochevieja por vigesimoquinto año consecutivo. Con el título El juego del camelar, el hilo conductor ha sido el de la popular serie coreana El juego del calamar.

Lamantua #3 Lamantua *
Lo ve alguien..?
neo1999 #7 neo1999
#3 Yo vi cachitos en la 2, mucho mejor que el resto en mi opinión.
Lamantua #8 Lamantua
#7 Yo también.
#5 solojavi
¿Barato lo de la Pedroche?
La pareja de "diseñadores" que hace estas cosas puede sacar los trapos de un contenedor de ropa usada y cobrarla a precio de diseño exclusivo, que, por cierto, lo es :troll:
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#4 Desde luego fue buena esa parodia del juego del calamar
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Ha sido un placer ver de nuevo al actor Jaime Ordoñez en pantalla, esta vez como siniestro hombre de rojo. La premisa de los políticos atrapados en un siniestro juego a cambio de votos ha sido un buen hilo conductor para unos sketches que han sido unos mejores y otros peores.
#4 meneandotela
#1 para mí es mejor actor que José Mota.
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
Lo País haciendo periodismo de investigación. y además mintiendo, diciendo que Amaia de La Oreja de Van Gogh cantó en directo cuando fue la única artista que hizo playback de todo el especial. Pero como es Lo País pues se le permite y luego los buleros son los influencers el Vito y el Alpiste, no?
Josecoj #9 Josecoj
#2 Vito y Alpiste son los mayores buleros del reino, con diferencia. Qué eso no implica que otros no puedan mentir también
