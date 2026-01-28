La campaña del Gobierno contra el PP por las pensiones estaba tan preparada que Sánchez grabó el vídeo antes de la votación

Los socialistas y sus socios salieron en tromba contra los populares por no apoyar, como tampoco Vox, Junts ni UPN, un real decreto ley que mezclaba la revalorización con los desahucios
Vox y el PP no han apoyado una medida social en estos últimos años.
Una realidad tangible.
Subida salarial a funcionarios (diciembre 2025)
Es una irresponsabilidad por parte de todos, el gobierno por llevar ese decreto en estas fechas con todo mezclado sabiendo que no iba a salir y de la derecha arrejuntada con los independentistas por votar no.
Tenemos una clase política que juega muy alegremente con las cosas de comer. Yo por mi parte me cago en todas sus muelas!!!
Es curioso ver cómo funciona la retórica de estos medios para con sus lectores.
Titular real: Estaba tan claro que el PP iba a votar contra las medidas de beneficio social que Sánchez pudo grabar el video incluso antes de la votación.