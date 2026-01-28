edición general
10 meneos
28 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

La campaña del Gobierno contra el PP por las pensiones estaba tan preparada que Sánchez grabó el vídeo antes de la votación

Los socialistas y sus socios salieron en tromba contra los populares por no apoyar, como tampoco Vox, Junts ni UPN, un real decreto ley que mezclaba la revalorización con los desahucios

| etiquetas: pp , vox , votó en contra , pensiones , jubilados , españa
9 1 9 K 47 actualidad
20 comentarios
9 1 9 K 47 actualidad
Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Viendo el historial de votaciones, era una probabilidad muy alta que votasen en contra de los jubilados, ya pasó con el SMI, paternidad, ayudas COVID… xD
4 K 59
Anfiarao #3 Anfiarao
#1 el perro es proactive xD
0 K 11
#5 poxemita
#1 ya pasó el año pasado en las mismas circunstancias y luego votó a favor una ver fuera del decreto ómnibus. Así que esto ha sido el paripé de Pedro.
1 K 2
Cehona #9 Cehona
#5 Hay que retratarse y es bueno poner un marco.
Vox y el PP no han apoyado una medida social en estos últimos años.
Una realidad tangible.
0 K 12
JackNorte #4 JackNorte
"Cuando Rajoy dijo en 2009 que toda la Gürtel era una conspiración contra el PP"
www.eldiario.es/politica/intervencion-rajoy-fiscales-pp-gurtel_1_34549
2 K 28
woody_alien #7 woody_alien
#4 Todo es mentira, salvo alguna cosa.
2 K 30
DORO.C #12 DORO.C
Oooootro moñeco de la PSOE xD
1 K 25
#10 ombresaco
Y la NASA tenía preparado un discurso alternativo en caso de que el Apolo XII no pudiera volver, y el rey graba su discurso de navidad antes de navidad... Es lógico tener preparadas las reacciones si su número es limitado.
1 K 21
Apotropeo #6 Apotropeo
No hace falta ser adivino. El PP (Alianza Popular) siempre, siempre, vota NO. Salvo cuando alguno se equivoca al pulsar el botón.
1 K 17
#17 VFR *
#6 bulo
Subida salarial a funcionarios (diciembre 2025)
0 K 10
ipanies #8 ipanies
El MEI también ha decaído con este no de la votación.
Es una irresponsabilidad por parte de todos, el gobierno por llevar ese decreto en estas fechas con todo mezclado sabiendo que no iba a salir y de la derecha arrejuntada con los independentistas por votar no.
Tenemos una clase política que juega muy alegremente con las cosas de comer. Yo por mi parte me cago en todas sus muelas!!!
0 K 12
Priorat #2 Priorat
Antes de la votación ya se sabía que iba a votar.
0 K 12
End #16 End
#2 efectivamente, ya lo dijo el PP días antes.

Es curioso ver cómo funciona la retórica de estos medios para con sus lectores.
0 K 6
Morrison #14 Morrison
La campaña del Gobierno contra el PP por las pensiones estaba tan preparada que Sánchez grabó el vídeo antes de la votación

Titular real: Estaba tan claro que el PP iba a votar contra las medidas de beneficio social que Sánchez pudo grabar el video incluso antes de la votación.
0 K 11
Morrison #20 Morrison *
#18 Claro, porque no mola que destapen las miserias de los que votan en contra de los avances sociales. Es mejor que la gente no se entere de nada, no vaya a ser que se enteren de lo miserable que es la oposición actual de este país.
0 K 11
#11 Ovidio
Lo que no se hará nunca es una ley que impida la legislación ómnibus, que haya que votar las cosas una por una
0 K 10
#13 VFR
Que un gobierno, que se supone de todos, haga campaña contra un partido es cuando menos patético.
0 K 10
Morrison #15 Morrison *
#13 El gobierno es de todos, y visto lo visto, PP, Vox y Junts, es de unos pocos (y ricos).
0 K 11
#18 VFR *
#15 Veo lógico que psoe haga campaña contra un partido, el gobierno no. El gobierno debe gobernar, no hacer campaña, es lamentable
0 K 10
maquingo #19 maquingo
Noticia alimenticia para los estómagos de la VOXrregada
0 K 6

menéame