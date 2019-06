Camisetas a 9,95 con ilustraciones pirateadas

Ocho artistas descubren sus dibujos en ropa vendida en la cadena ‘low cost’ Mulaya. La empresa dice que lo está solucionando e insiste en que las compró a un proveedor, “Nosotros se lo compramos a un fabricante y lo primero que tenemos que hacer es hablar con él. No sé si me va a enseñar alguna autorización [para usar los dibujos]. En todo caso, será responsabilidad suya si lo han copiado; nosotros no lo confeccionamos” La mayor parte de las camisetas en cuestión proceden, según sus etiquetas, de un mismo fabricante: Prodtex Clothes S. L.,...