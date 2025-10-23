edición general
Un camionero, inmigrante ilegal de India, mata a tres personas en EE. UU. Estaba drogado y no frenó (ENG)  

Jashanpreet Singh, camionero de 21 años de origen indio, fue arrestado tras matar a tres personas y herir a otras cuatro en Ontario, California. Singh, quien se encontraba bajo los efectos de las drogas, supuestamente entró ilegalmente a Estados Unidos en 2022. Otro camionero que había emigrado ilegalmente desde Punjab mató a tres personas en un accidente en agosto. Singh fue encontrado por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en el sector El Centro de California en marzo de 2022. Video: www.youtube.com/watch?v=ZEP8vUxHy2I

SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Creo que puedo decir sin temor a equivocarme que en EE.UU. como aquí, o en cualquier parte del mundo, hay accidentes de coches todos los días...
platypu #5 platypu *
#2 Un accidente asi seria noticia aqui y en cualquier pais de europa. Pero un cibervoluntario como tu solo le interesa taparlo
#6 guuilesmiz *
Parece que el user #5 @platypu está muy concienciado con la seguridad vial estadounidense.
Tienes faena, en el 2024 hubieron 39,345 muerots en las carreteras de USA:
www.nhtsa.gov/es/comunicados-prensa/nhtsa-estima-que-hubo-39345-muerte
#8 sarri *
#5 Lástima que no tuvieras cuenta en mnm en 2022, para subir esta noticia:
www.cbsnews.com/news/volodymyr-zhukovskyy-truck-driver-acquittal-death
Enésimo_strike #1 Enésimo_strike
Cuando sea al revés importará a alguien en menéame.
XtrMnIO #4 XtrMnIO
#1 Al revés no sería noticia.
#3 meneandotela
Noticia irrelevante, trágica, pero irrelevante.
Rokadas98 #7 Rokadas98
Señores, si conduces no bebas, no te drogues, emplea todo tus sentidos en la construcción.
