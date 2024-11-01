Un camionero se harta de España y se va a trabajar a Estados Unidos: esto es lo que cobra

La vida del camionero de larga distancia suele resumirse en una imagen: kilómetros, soledad y jornadas interminables. Pero detrás de esa postal hay una realidad mucho más compleja, y también mucho más económica. Eso es justo lo que ha querido mostrar Jesús, un camionero español que asegura haber dejado España hace cuatro años para instalarse en Estados Unidos y trabajar recorriendo el país en su camión. En un testimonio difundido en redes, explica cuánto ganó el año pasado, cuánto pagó en impuestos y seguro médico, y qué parte de ese dinero con
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Dice "3.218 euros en 8 meses" tengo amigos que pagan 1600$ mes de seguro médico en EEUU y no les cubre ni el 100% de un parto.
¿Y los actores famosos que habían quebrado por pagarse un tratamiento de cáncer?
El artículo me la suda, es propaganda de la mala.
Después traslada esa cantidad a euros y sitúa el resultado en 57.542 euros. El dato, por sí solo, ya tiene impacto, pero él mismo introduce el matiz importante: no se trata de un año completo, sino de ocho meses de actividad.
7192,75 euros al mes que cuando acabe tener un problema medico tendra que volver corriendo a españa por que no podra permitirse pagar al hospital.
Todo son ventajas.
Para quien se harta de España existen destinos mucho mejores, incluso dentro de España.
viviendo en la cabina del camion, no creo que haya ido con sus hijos.
Allí es muy importante el "quien aguanta gana". Entras a un curro con jornada máxima, cero vacaciones y mínimo incentivo.
Pero con el tiempo acumulas más pluses y algunos extras como mejor categoría profesional y más vacaciones.
Y partimos de unos sueldos que son bastante más altos que en España, eso sin duda.
¿Compensa? Rotundamente no.
Más que nada porque la jornada laboral que hace la mayoría de los estadounidenses en Europa ni se nos pasaría por la cabeza y todas las coberturas sociales y sanitarias te las cubres tú, al menos parcialmente.
15 dias al año, con suerte.
El cuerpo: Jesús insiste en que no fue a Estados Unidos solo por dinero, sino por una ilusión personal de infancia: trabajar allí como camionero.
Yo le visto sus vídeos muchas veces y el mismo cuenta:
- ya tenía experiencia en vivir fuera de España antes de ir a EEUU
- Con lo que gana, no le da para comprarse una casa allí. Lo reconoce él mismo.
- Curra 8-9 meses y con lo que ahorra (gasta muy poco porque vive en el camión) se pasa como 3-4 meses en España descansando.
- Está solo la mayor parte del tiempo. Supongo que el hacer vídeos es una manera de escapar de la soledad.
- Se mete jornadas de… » ver todo el comentario
yaksax