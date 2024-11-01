Un camionero se harta de España y se va a trabajar a Estados Unidos: esto es lo que cobra

La vida del camionero de larga distancia suele resumirse en una imagen: kilómetros, soledad y jornadas interminables. Pero detrás de esa postal hay una realidad mucho más compleja, y también mucho más económica. Eso es justo lo que ha querido mostrar Jesús, un camionero español que asegura haber dejado España hace cuatro años para instalarse en Estados Unidos y trabajar recorriendo el país en su camión. En un testimonio difundido en redes, explica cuánto ganó el año pasado, cuánto pagó en impuestos y seguro médico, y qué parte de ese dinero con