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Un camionero se harta de España y se va a trabajar a Estados Unidos: esto es lo que cobra

La vida del camionero de larga distancia suele resumirse en una imagen: kilómetros, soledad y jornadas interminables. Pero detrás de esa postal hay una realidad mucho más compleja, y también mucho más económica. Eso es justo lo que ha querido mostrar Jesús, un camionero español que asegura haber dejado España hace cuatro años para instalarse en Estados Unidos y trabajar recorriendo el país en su camión. En un testimonio difundido en redes, explica cuánto ganó el año pasado, cuánto pagó en impuestos y seguro médico, y qué parte de ese dinero con

| etiquetas: ee uu , camionero , salario
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24 comentarios
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Comentarios destacados:      
javibaz #1 javibaz
Ahora ya no tiene ni casa. Vive en la cabina del camión. Vive para trabajar, para nada más.
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#5 eipoc
#1 de vacaciones se monta una tienda campaña quechua y si le da apendicitis con suerte solo le embargan el camión y acaba viviendo entre cartones.
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woody_alien #17 woody_alien
#5 #6 Lo de leerse el artículo ya tal. Precisamente indica que el seguro médico es el gasto mas oneroso.
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#18 pandasucks *
#17 Hasta que pillas un cáncer o algo así y el seguro determina que ya no eres el tipo de cliente que buscan y los gastos son impagables. ¿Dónde habré visto yo eso?
Dice "3.218 euros en 8 meses" tengo amigos que pagan 1600$ mes de seguro médico en EEUU y no les cubre ni el 100% de un parto.
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#20 Zerjillo
#18 Efectivamente. Lo único que se me ocurre es que si le da un chungo, pensará en venirse a España y que le traten aquí.
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sotillo #19 sotillo
#17 Eso en EEUU no te garantiza nada sin una buena suscripción a un abogado
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#22 eipoc
#17 ¿me estás diciendo que Bruce Willis tuvo que vender todas sus propiedades para pagarse tratamientos porque no quería soltar una simple cuota que hasta un camionero puede pagar?

¿Y los actores famosos que habían quebrado por pagarse un tratamiento de cáncer?

El artículo me la suda, es propaganda de la mala.
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Dene #6 Dene
#1 y espera a que no tenga un apendicitis o cualquier cosa leve que aquí se soluciona sin coste ni tramites.... y en USA te lleva a la ruina
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Aokromes #8 Aokromes
#1
Después traslada esa cantidad a euros y sitúa el resultado en 57.542 euros. El dato, por sí solo, ya tiene impacto, pero él mismo introduce el matiz importante: no se trata de un año completo, sino de ocho meses de actividad.

7192,75 euros al mes que cuando acabe tener un problema medico tendra que volver corriendo a españa por que no podra permitirse pagar al hospital.
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#23 Zerjillo
#8 Ocho meses de actividad "solo". Pero ocho meses sin descanso, disponibilidad total, trabajando más horas al día que el tato y viviendo en la cabina del camión. Me quedo con los trabajos de 8 horas al día, con fines de semana, aunque "solo" tengas un mes de vacaciones.
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tul #12 tul
#1 hasta que le vean los del ice xD
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ur_quan_master #3 ur_quan_master
Se le olvida decir que además si tiene un problema sanitario grave siempre puede volver a España y que se lo financiemos con la solidaridad de los españoles.

Todo son ventajas.
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frankiegth #2 frankiegth *
Preocupa más la pésima calidad de la comida que encuentra en supermercados, la atención sanitaria accesible y universal de la que carece, y el no dejarse olvidado el chaleco antibalas a la hora de recoger a sus hijos del colegio o para cualquier tipo de control policial en carretera. Racismo aparte cuando lo escuchen hablar inglés con acento marcadamente extranjero o si se destaca ligeramente por el moreno de la piel.

Para quien se harta de España existen destinos mucho mejores, incluso dentro de España.
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Aokromes #9 Aokromes
#2 > a sus hijos del colegio

viviendo en la cabina del camion, no creo que haya ido con sus hijos.
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cromax #10 cromax
Pues lo que describe es la vida laboral en EEUU.
Allí es muy importante el "quien aguanta gana". Entras a un curro con jornada máxima, cero vacaciones y mínimo incentivo.
Pero con el tiempo acumulas más pluses y algunos extras como mejor categoría profesional y más vacaciones.
Y partimos de unos sueldos que son bastante más altos que en España, eso sin duda.
¿Compensa? Rotundamente no.
Más que nada porque la jornada laboral que hace la mayoría de los estadounidenses en Europa ni se nos pasaría por la cabeza y todas las coberturas sociales y sanitarias te las cubres tú, al menos parcialmente.
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Aokromes #14 Aokromes
#10 > y más vacaciones.

xD 15 dias al año, con suerte.
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Ovlak #13 Ovlak *
El titular: Un camionero se harta de España y se va a trabajar a Estados Unidos.
El cuerpo: Jesús insiste en que no fue a Estados Unidos solo por dinero, sino por una ilusión personal de infancia: trabajar allí como camionero.
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HeilHynkel #15 HeilHynkel *
Vamos a ver ... menudo cherrypicking.

Yo le visto sus vídeos muchas veces y el mismo cuenta:
- ya tenía experiencia en vivir fuera de España antes de ir a EEUU
- Con lo que gana, no le da para comprarse una casa allí. Lo reconoce él mismo.
- Curra 8-9 meses y con lo que ahorra (gasta muy poco porque vive en el camión) se pasa como 3-4 meses en España descansando.
- Está solo la mayor parte del tiempo. Supongo que el hacer vídeos es una manera de escapar de la soledad.
- Se mete jornadas de…   » ver todo el comentario
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#24 Zerjillo
#15 No es que no sea oro todo lo que reluce. Es que en su caso no se donde ve la gente algo que reluce.
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pitercio #7 pitercio *
No va a poder mandar a los críos a la universidad, no, pero la ventaja es que con ese curro family friendly tampoco tiene fácil tenerlos. Ni perrijo.
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elprincipedelosingenuos #4 elprincipedelosingenuos
Conozco a un fontanero que se ha ido a Mongolia a ordeñar yaks y se ha hecho muchimillonario, voy a pedirle a la IA que me redacte un artículo.
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traviesvs_maximvs #11 traviesvs_maximvs
#4 ¿yaks machos o yaks hembras?
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MoñecoTeDrapo #16 MoñecoTeDrapo *
#11 Yakety yak sax  media
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menéame