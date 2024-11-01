Un camionero drogado atropella mortalmente a una joven en Valencia

Una joven de 20 años ha fallecido este viernes pasadas las 6 de la mañana tras ser atropellada por un camión en la calle Valle de la Ballestera de Valencia, a la altura del número 69 y cerca del Hospital Vithas Valencia 9 d'Octubre. Según la información facilitada, la víctima cruzaba correctamente por un paso de peatones cuando se produjo el impacto.
| etiquetas: valencia , atropello , drogado
Hay quien cruza por un paso de cebra como quien pasa por un puente blindado sin mirar siquiera si llega un coche.
Y si bien es cierto que un paso de cebra te da prioridad para cruzar...no es menos cierto que si el coche no para quien se lleva la hostia es quien cruza. Que si, que luego te pagaran (o a tu familia en el peor de los casos) pero la hostia te la llevas tu.
Que hay veces que olvidamos que el conductor se puede despistar, que puede darse el caso que no te vea o, tambien, que por sus narices decida no parar.
Antes de cruzar, incluso por un paso de cebra, hay que asegurarse que el conductor te ha visto y, mas importante, que va a parar.