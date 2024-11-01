Un camionero drogado atropella mortalmente a una joven en Valencia

Una joven de 20 años ha fallecido este viernes pasadas las 6 de la mañana tras ser atropellada por un camión en la calle Valle de la Ballestera de Valencia, a la altura del número 69 y cerca del Hospital Vithas Valencia 9 d'Octubre. Según la información facilitada, la víctima cruzaba correctamente por un paso de peatones cuando se produjo el impacto.