El camino nunca es sencillo

Fue en el mes de junio, creo recordar. La culminación de años de preparación y meses de duro trabajo acababan de la peor manera: la cadena nos cancelaba el programa por baja audiencia. Y yo, director del programa, me quebré por completo. No supe -o no pude- lidiar con la amarga sensación de saber que no había sido capaz de sacar adelante el proyecto. Me costó años reconocerlo, pero así fue: no estuve a la altura. Dirigir un programa de televisión requiere tomar decisiones constantemente y sobre la marcha