Camilo de Ory y la muerte de la ironía  

(...) He leído que el fiscal pide 18 meses de cárcel para el poeta Camilo de Ory por los tuits en los que ironizaba con respecto al circo que se desplegó en torno al caso Julen, el pequeño que perdió la vida tras caer en un pozo. A mí como a todos, me apena que mueran las personas, pero más me entristece la muerte del humor porque la muerte de la ironía es la muerte del humor. Si nos atenemos a la literalidad, si perdemos la capacidad de abstracción o la censuramos, enterraremos también la poesía, el Arte, la inteligencia y la dicha.