edición general
1 meneos
 

Camila Antonella Arambulo Garibaldi viajó a Europa, pese a tener orden de captura en Paraguay - Última Hora

Según consta en el expediente judicial de la causa 2269/2025, la joven logró escapar del país a pesar de una orden de captura vigente. La situación ha generado un gran revuelo, debido a que Arámbulo presumió en un video de Facebook un viaje que realizó a Roma, Italia. El Juzgado Penal de Garantías Nº 3 de Lambaré dictó su orden de captura el 19 de setiembre, pero al día siguiente la joven denunciada realizó su viaje por vía aérea. La jueza Ana María Esquivel

| etiquetas: nicolas moras , ultima hora , ana esquivel , juan carlos ruiz diaz
1 0 0 K 6 politica
sin comentarios
1 0 0 K 6 politica

menéame