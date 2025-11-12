Camila Antonella Arambulo Garibaldi viajó a Europa, pese a tener orden de captura en Paraguay - Última Hora

Según consta en el expediente judicial de la causa 2269/2025, la joven logró escapar del país a pesar de una orden de captura vigente. La situación ha generado un gran revuelo, debido a que Arámbulo presumió en un video de Facebook un viaje que realizó a Roma, Italia. El Juzgado Penal de Garantías Nº 3 de Lambaré dictó su orden de captura el 19 de setiembre, pero al día siguiente la joven denunciada realizó su viaje por vía aérea. La jueza Ana María Esquivel