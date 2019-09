Cameron reaparece para sugerir un nuevo referéndum sobre el Brexit

David Cameron ha salido de su retiro de la vida pública para conceder una entrevista al diario The Times, días antes de que llegue a las librerías su libro de memorias, For the record. Tres años después de haber sumido al Reino Unido en una pesadilla que cada día es peor, al decidir la celebración del referéndum sobre el Brexit en 2016, el ex primer ministro se esfuerza por transmitir humildad y pesar. Lo hace, sin embargo, en un momento en el que sus conciudadanos se debaten entre la apatía o el desprecio hacia el personaje.