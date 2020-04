Cambio de tendencia en el centro de acogida de Hortaleza: más adolescentes "nacionales" y menos MENAS

El cierre de fronteras paraliza la entrada de menores extranjeros no acompañados y ahora solo entran españoles: ya sea por pelearse con sus padres o por que estos enferman de coronavirus y no pueden ocuparse de ellos. Desde que comenzase el estado de alarma decretado por Pedro Sánchez el pasado 15 de marzo, ha aumentado el número de ingresos de menores españoles por las tensiones familiares que está provocando el confinamiento. Además, ha caído la cantidad de menores extranjeros no acompañados que habitan en el centro...