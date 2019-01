¿Cambio de modelo productivo? Así no

La respuesta a por qué no llega nunca el cambio de modelo productivo es tan simple como difícil: el sector público no invierte lo suficiente. El tema del cambio de modelo productivo no es baladí. De hecho, casi todos nuestros problemas económicos provienen de la falta de amplios sectores productivos punteros a nivel mundial. Eso provoca que nuestra industria exportadora compita en unos mercados internacionales de productos de valor añadido medio-bajo en que van entrando más y más actores.