Cambio de hora… ¿nos acerca o nos separa?

Las dos posturas tienen una base común. Ambos creen que el cambio horario no produce ninguna diferencia considerable en sus vidas, pero cada parte tiene una solución distinta. Los que ven necesaria la hora permanente se apoyan en que solo así se podrá poner fin a este sinsentido y se evitarán confusiones. Por otro lado, los que rechazan eliminar el cambio horario lo hacen porque saben que no serán beneficiados de alguna manera y, por tanto, no les interesa alterar su rutina y comodidad.