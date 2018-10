Esto hará el cambio climático con la España de 2050: Galicia sin lluvia y la Meseta on fire

El año 2050 no está tan lejos. Para entonces, puede que los coches contaminantes lleven décadas sin entrar en el centro de Madrid, puede que toda la electricidad que necesitamos proceda de fuentes renovables y que cada edificio sea inteligente y absorba más CO2 del que alguna vez generó. Aun así, nada nos garantiza que no acabemos sufriendo las peores consecuencias. Esto es lo que ocurre cuando se aplica un modelo climático a las actuales tendencias en temperatura y precipitaciones. Los objetivos del Acuerdo de París no se cumplen ni de broma.