edición general
10 meneos
20 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

El camarero que se salvó de Angrois por un cambio de turno, identificado entre las víctimas mortales del Alvia

El tripulante del Alvia que descarriló el pasado domingo en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y quien se salvó de la tragedia de Angrois en 2013 ha sido identificado entre las víctimas mortales del siniestro. Un familiar de este tripulante ha confirmado a Efe que las autoridades les han notificado la muerte este miércoles.

| etiquetas: camarero , angrois
8 2 7 K 35 actualidad
5 comentarios
8 2 7 K 35 actualidad
#1 Chappie
Destino final
3 K 38
rendri #3 rendri
Pobrecillo... Al final la muerte le acabó alcanzando...
1 K 28
Mountains #2 Mountains *
Hace falta tanto sensacionalismo?

Joder que no hay cosas que investigar en el planeta para andar con estas mierdas..

Una masacre cada día en palestina por ejemplo de la que no dicen nada.
0 K 20
El_empecinado #4 El_empecinado
Si trabajaba en los trenes tenía muchas más posibilidades que un pasajero ocasional.
1 K 18
jonolulu #5 jonolulu
No me sale el desplegable para votar negativo (sensacionalista) a alguien le pasa?
0 K 17

menéame