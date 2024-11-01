Un camarero del Alvia siniestrado alertó a su hermana del "miedo" que pasaba porque el tren "botaba mucho"

María del Mar Falón, hermana de uno de los camareros del tren Alvia siniestrado en Adamuz (Córdoba) y actualmente desaparecido, ha revelado la preocupación constante de su hermano por el estado de las vías. Según Falón, el trabajador le había expresado en varias ocasiones el "miedo" que sentía debido a cómo "botaba" el tren, llegando a tener que "agarrarse en destino". Este mismo empleado, que cumplió 39 años el 3 de enero, ya había evitado el trágico accidente de Angrois en 2013 al intercambiar su turno con un compañero.