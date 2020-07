Las cámaras de seguridad del hogar son realmente inseguras [ENG/PDF]

Los investigadores analizaron 15 millones streams cifrados de casas de 211,000 usuarios de encontraron que podían caracterizar los niveles de actividad en las casas sin descifrar el vídeo, es decir: El video cifrado de las cámaras de tu casa es detectablemente diferente cuando no estás en casa. No sólo pueden detectar cuando es un buen momento para robarte, sino también distinguen otro tipo de actividad como estar corriendo, sentado, etc.