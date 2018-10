La Cámara de Cuentas, organismo prácticamente desconocido para los madrileños, ha tardado 13 años en reconocer lo que es obvio: que el modelo de sanidad privatizada no garantiza mayor eficiencia, ni una mejor atención, según un documento al que ha tenido acceso el Diario.es, informe no disponible para el común de los mortales, ya que la Cámara no lo ha publicado en su web, aunque en el portal Filtrala hay disponible un resumen.